بعد فحوصات وتقارير.. سالم خارج معسكر المنتخب السعودي

خسِر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جهود نجمه وقائده سالم الدوسري في المعسكر الإعدادي لكأس العالم، الذي بدأ الأحد في جدة، ويشتمل على مباراتين تجريبيتين أمام منتخبَي مصر وصربيا في جدة وبلغراد.

واستبعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سالم الدوسري من المعسكر، بناءً على تقريرٍ من الجهاز الطبي للمنتخب.

وزوَّد الجهاز الطبي في نادي الهلال نظيره في «الأخضر» بتقريرٍ طبي مفصَّلٍ، تضمَّن نتائجَ أشعة رنينٍ مغناطيسي، أجريت للنجم الدولي على موضع إصابته في الركبة.

وعقِب وصول اللاعب إلى المعسكر، أخضعه الجهاز الطبي لفحوصاتٍ سريريةٍ، جنبًا إلى جنبٍ مع الاطِّلاع على تقرير ناديه، وخلُص إلى حاجة قائد المنتخب إلى برنامجٍ علاجي تأهيلي خلال الفترة الجارية، ما استدعى استبعاده لعدم جاهزيته.

ويواجه المنتخب السعودي، الذي تدرَّب مساء الأحد على رديف ملعب «الإنماء»، نظيره المصري، 27 مارس الجاري، ويطير بعدها إلى بلغراد، العاصمة الصربية، لمواجهة صربيا، 31 من الشهر ذاته.

ولعِب الدوسري «34 عامًا» 105 مباريات بقميص المنتخب، أحرز خلالها 25 هدفًا.