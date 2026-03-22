باللقب الـ 40.. جوارديولا يلاحق رقم فيرجسون

قلَّص الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، الفارق بينه والإسكتلندي الأسطوري المعتزل أليكس فيرجسون في عدد الألقاب تاريخيًّا إلى تسعةٍ بتحقيقه كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقاد جوارديولا سيتي إلى الفوز بالبطولة بعد التغلُّب على أرسنال، مساء الأحد، في النهائي بهدفين دون ردٍّ.

ورفع الإسباني عدد ألقاب مسيرته إلى 40، معزِّزًا احتلاله المركز الثاني في قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بعد فيرجسون.

وفاز فيرجسون، الذي اعتزل في 2013، بعد حقبةٍ حافلةٍ مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ 49 لقبًا رسميًّا خلال مسيرته التدريبية.

وأصبح «بيب» ثاني مدرب كرة قدمٍ يصل إلى حاجز الـ 40 لقبًا بعد الإسكتلندي الذي يحمل صفة السير «السيد».

ومع سيتي، الذي يتولَّى تدريبه منذ صيف 2016، حقق جوارديولا 19 لقبًا، بواقع ستةٍ من الدوري الإنجليزي، وخمسة من كأس رابطة، وثلاث دروعٍ خيريةٍ، وكأسَي اتحاد إنجليزي، ولقبٍ واحدٍ من دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي.

وعندما درَّب برشلونة الإسباني، أول فرق مسيرته، فاز بـ 14 لقبًا، فيما حاز سبعَ بطولاتٍ مع بايرن ميونيخ الألماني.

واعتزل جوارديولا، البالغ من العمر 55 عامًا، اللعب في 2006، ثم بدأ مسيرته التدريبية من بوابة برشلونة، قبل الرحيل إلى بايرن، ومنه إلى سيتي.