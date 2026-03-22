رينارد مخاطبا اللاعبين: المونديال للأجدر

أبلغ الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبي «الأخضر» خلال اجتماعه بهم في المعسكر الجاري الذي انطلق، الأحد، أن أبواب القائمة النهائية لا تزال مفتوحةً أمام الجميع، وأن حجز مكان في كأس العالم يبقى مرهونًا بما يُقدِّمه كل لاعب من جهد ومستوى، يثبت بهما أحقيَّته بتمثيل المنتخب، وفق ما نقله لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأكد رينارد للاعبيه، أن المشاركة في المونديال تبدأ من هذا المعسكر، مشدِّدًا على أهمية الاستفادة من الأيام الجارية، والمعسكرات المقبلة ضمن المرحلة الإعدادية التي تسبق المونديال.

وأوضح المدرب أنه لا يعتمد على 23 لاعبًا فقط، بل يضع في حساباته نحو 50 لاعبًا، مبينًا أن الفرصة متاحةٌ أمام الجميع بشرط إثبات المستوى خلال المعسكر، وفي المباريات التي يخوضونها مع فرقهم.

وأشار الفرنسي إلى أن اختياراته جاءت بعد متابعة الجهاز الفني اللاعبين في مباريات مع فرقهم بدوري روشن السعودي، مبينًا أن عملية الرصد ستستمر حتى الاقتراب من موعد مباريات كأس العالم.

وأكد رينارد ضرورة التركيز الكامل خلال المعسكرات المقبلة، والاستفادة من المباريات التجريبية، إلى جانب الالتزام بالبرامج الفنية والتدريبية المُعدَّة لكل لاعب.

وذكر أن الجهازَين الفني والإداري مُسخَّران لخدمة اللاعبين، وأن الاتحاد السعودي وفَّر جميع المتطلبات الخاصة بالمعسكر من أجل تهيئة الأجواء المثالية للإعداد.

وختم المدرب الفرنسي حديثه بالتشديد على أهمية الجاهزية البدنية والذهنية، موضحًا أن اجتماعات فنيةً متواصلةً ستُعقد خلال المعسكر لتقييم الأداء، إضافةً إلى تنفيذ برامجَ تدريبية مقرَّرة حتى نهايته.

ويلعب الأخضر مباراتين تجريبيتين خلال فترة المعسكر، الأولى أمام مصر، 27 مارس الجاري، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، فيما سيحلُّ في الثانية ضيفًا على نظيره الصربي، 31 من الشهر ذاته.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.