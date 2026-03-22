المنتخب الثاني ينطلق.. ورينارد يشرح الأهداف

افتتح المنتخب السعودي «ب» لكرة القدم معسكره الإعدادي في جدة بحصةٍ تدريبيةٍ، مساء الأحد، حضرها الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول، وقادها الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب منتخب تحت 23 عامًا.

والتقى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللاعبين المستدعين لمنتخب «ب»، في حضور رينارد، الذي تحدَّث معهم عن أهمية المرحلة الجارية، وشرَح الأهداف الرئيسة لهذا التجمُّع، ودوره في دعم المنتخب الأول.

بعدها، انطلق التدريب، على أحد الملاعب الرديفة لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «ملعب الإنماء»، وفرض دي بياجو مجموعةً من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وتواصل هذه المجموعة من اللاعبين تدريباتها، مساء الإثنين، في حصةٍ مغلقةٍ أمام وسائل الإعلام، ويستمرُّ معسكرها حتى 31 مارس الجاري.

وشكَّل رينارد منتخبَين خلال فترة التوقف الجارية، الأول الذي بدأ معسكره الأحد في جدة، وينتقل في 28 مارس إلى صربيا، والثاني الذي يواصل في جدة حتى نهاية معسكره.

وضمَّ كل منتخبٍ 25 لاعبًا، لكنَّ المنتخب الأول استبعد، لاحقًا، نجمه وقائده سالم الدوسري بسبب الإصابة.

وفي تصريحاتٍ سابقةٍ، كشف رينارد عن استهداف خطوة تشكيل المنتخب «ب» تمكينه وجهازه الفني من متابعة أكبر عددٍ من اللاعبين عن قُرب خلال فترة التوقف الجارية.

ومن بين المستدعين للمجموعة، التي ستتدرَّب تحت قيادة دي بياجو، الجناح مروان الصحفي، لاعب أنتويرب البلجيكي، ومتعب الحربي، ظهير الهلال، وفهد الزبيدي، مهاجم الفتح، وعبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى الأهلي، ومحمد أبو الشامات، ظهير القادسية.