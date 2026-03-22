نجم يورو 2016 يعتزل كرة القدم

أعلن ديميتري باييت، النجم السابق للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم وأندية عدة، الأحد، اعتزاله اللعبة في سن الـ 38 عامًا.

وقال على قناة «ليج وان بلاس» خلال فترة استراحة بين شوطي مباراة مرسيليا وليل ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي: «اليوم، عشية بلوغي التاسعة والثلاثين، أعتزل كرة القدم الاحترافية. هذا هو اليوم. إنها تمطر، وليس ذلك من دون سبب».

وارتدى باييت قميص المنتخب الفرنسي في 38 مباراة دولية، وبلغ نهائي بطولة كأس أوروبا 2016 التي استضافتها بلاده، واختير ضمن التشكيلة المثالية لها.

وأوضح باييت الذي خانته دموعه أنه لا يريد الدخول «في مشروع لا يمكنني أن أكون فيه بنسبة 100 في المئة».

وتابع الفرنسي، الذي ارتدى ألوان فاسكو دي جاما في البرازيل خلال تجربته الأخيرة التي انتهت العام الماضي: «لن أكون بعيدًا عن الملاعب».

ولعب باييت تسعة مواسم خاض فيها 326 مباراة مع مرسيليا، تخللتها تجربة في الدوري الإنجليزي برفقة وست هام، كما مثَّل أيضًا أندية نانت وسانت إتيان وليل الفرنسية.

وخاض مع فاسكو 77 مباراة، سجَّل خلالها 8 أهداف وقدّم 16 تمريرة حاسمة، لكن نهايات موسمه في 2025 تراجعت على خلفية قضية خارج الملعب.

ففي نهاية مارس، تقدّمت محامية برازيلية بدعوى في ريو تتهمه فيها بـ «عنف جسدي ونفسي»، مؤكدة أنَّها كانت على علاقة عاطفية معه.