الفارق 6 نقاط.. إنتر يتعثر أمام فيورنتينا

ضاق الفارق بين فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم وغريمه ميلان إلى ست نقاطٍ بعد تعثر «النيراتزوري» بالتعادل 1ـ1 مع مضيّفه فيورنتينا، مساء الأحد، لحساب الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب «أرتيميو فرانكي» تقدم إنتر بهدفٍ قبل مضي الدقيقة الأولى من بداية المباراة بواسطة المهاجم الإيطالي فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

وفي الدقيقة 77 استطاع الإيطالي الآخر شير ندور، لاعب وسط فيورنتينا، إدراك التعادل لفريقه.

ورفع التعادل رصيد إنتر المتصدر إلى 69 نقطةً، بفارق ستٍّ عن ميلان الوصيف، وسبعٍ عن نابولي، صاحب المركز الثالث، مقابل 29 نقطةً لفيورنتينا الذي يحتل المركز الـ 16.