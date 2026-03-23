فالفيردي يكرر واقعة جدة

تعرَّض الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، للطرد مرتين خلال مسيرته، أولاهما قبل ستة أعوامٍ أمام أتلتيكو مدريد، والأخرى في مواجهة المنافس ذاته، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وحصل فالفيردي على بطاقةٍ حمراءَ مباشرة إثر تدخُّلٍ على الإسباني أليكس بايينا، لاعب وسط أتلتيكو البديل، في الدقيقة 77 من المباراة التي فاز بها الريال 3ـ2.

وقبل نحو ثلث ساعةٍ من خروجه مطرودًا، أحرز لاعب الوسط الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 55.

وسبق للأوروجوياني التعرُّض للعقوبة ذاتها في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب «الإنماء» في جدة الذي شهد فوز الريال بركلات الترجيح بعد التعادل سلبًا على مدى الوقتين الأصلي والإضافي، بتاريخ 12 يناير 2020.

وحسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يحصل فالفيردي على بطاقاتٍ حمراء أخرى خلال مسيرته.