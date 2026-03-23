قبل الملحق.. إيطاليا تخسر كييزا

استُبعد المهاجم فيديريكو كييزا من تشكيلة المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، الذي يستعد لخوض نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2026، أمام إيرلندا الشمالية، بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الإيطالي للعبة، الإثنين، في بيان أن نجم ليفربول الإنجليزي لم يُعتمد للمشاركة في المباراتين المقبلتين، أمام إيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق، ثم في حال الفوز أمام ويلز أو البوسنة والهرسك الأسبوع المقبل.

وتُواجه إيطاليا نظيرتها إيرلندا الشمالية على ملعب أتالانتا في برجامو، للحفاظ على آمالها بخطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم وتلافي الغياب للمرة الثالثة تواليًا عن النهائيات.

ولم يُحدد الاتحاد نوعية إصابة ابن الـ 28 عاما والتي تُعد نكسة إضافية لمسيرة اللاعب الذي كان يُعد يوما من أبرز المواهب الإيطالية.

وكان كييزا الذي يدخل غالبًا من دكة بدلاء ليفربول، أحد نجوم المنتخب الإيطالي خلال تتويجه بيورو2020، لكنه لم يشارك منذ المحطة المخيبّة في حملة الدفاع عن اللقب في 2024.

واستُدعي مهاجم بولونيا، نيكولو كامبياجي لتعويض كييزا، في حين يسعى المدافع أليساندرو باستوني ومهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا للتعافي سريعًا بغية المشاركة في مباراة الخميس.