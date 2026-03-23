الأخضر.. حصة صباحية وبديل سالم انتظار

فرض الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على لاعبيه تدريبات صباحية، الإثنين، في صالة الحديد بفندق «كراون بلازا» في جدة، مقر معسكر الأخضر الإعدادي لكأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويواجه المنتخب السعودي، الذي تدرَّب مساء الأحد على رديف ملعب «الإنماء»، نظيره المصري، 27 مارس الجاري، ويطير بعدها إلى بلجراد، العاصمة الصربية، لمواجهة منتخبها، 31 من الشهر ذاته.

وبيّن المصدر ذاته، أن رينارد لم يحدد حتى ظهر الأثنين بديل سالم الدوسري الذي غادر المعسكر الأحد نظير إصابته في الركبة.

ودشَّن الأخضر، الأحد، تحضيراته بحصةٍ على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء»، اشتملت على تمارين لياقية، ومران تكتيكي، واختُتِمَت بمناورة على كامل المستطيل الأخضر.

وأوضح اتحاد كرة القدم، في بيانٍ له: «لم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية، لشعوره بآلامٍ في عضلة الفخذ، حيث أجرى أشعة الرنين المغناطيسي في أحد مستشفيات جدة، وذلك للوقوف على حالة إصابته».

وفي ثاني أيام المعسكر، تتدرّب كتيبة رينارد مساء الإثنين، في حصة مغلقة أمام وسائل الإعلام.

وأوضح المدرب أنه لا يعتمد على 23 لاعبًا فقط، بل يضع في حساباته نحو 50 لاعبًا، مبينًا أن الفرصة متاحة أمام الجميع بشرط إثبات المستوى خلال المعسكر، وفي المباريات التي يخوضونها مع فرقهم.