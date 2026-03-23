ماذا تعرف عن طارق السكتيوي مدرب عُمان الجديد؟

ولد طارق السكتيوي في 13 مايو 1977 بمدينة فاس الواقعة شمال المغرب، ومنها انطلقت مسيرته الكروية التي تنقل خلالها بين العديد من الأندية المحلية والأوروبية قبل أن يتجه إلى التدريب ويبدأ رحلة جديدة حافلة بالإنجازات.

وبلغ السكتيوي الذي تولى أخيرًا تدريب المنتخب العماني الأول لكرة القدم ذروة المجد في 18 ديسمبر 2025 عندما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العرب بعد الفوز على الأردن 3ـ2 بعد التمديد إلى وقت إضافي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب لوسيل في الدوحة العاصمة القطرية.

وما بين إنجازه مع «أسود الأطلس» والبدايات، مر السكتيوي بمحطات مهمة أبرزها مع بورتو البرتغالي الذي شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرته الاحترافية

وانضم السكتيوي إلى بورتو عام 2006، وحقق معه خمسة ألقاب منها ثلاثة على صعيد منافسات الدوري، وقبلها خاض تجارب احترافية بدأت من نادي المغربي في مسقط رأسه وصولًا إلى أوكسير الفرنسي ومارتيمو البرتغالي وألكمار الهولندي وعجمان الإماراتي.

ولم يتوقف السكتيوي عن تحقيق الإنجازات بعد اعتزاله الكرة عام 2011، ووطدها أكثر خلال مسيرته التدريبية، وكان أبرزها الحصول على الميدالية البرونزية مع المغربي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وفضلًا عن البرونزية الأولمبية، وضع المدرب المغربي بصمته في عديد من الفرق التي دربها، ومنها نهضة بركان المتوج تحت قيادته بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2020.



وبعد توليه تدريب المنتخب العماني خلفًا للبرتغالي كيروش، تنتظر السكتيوي عديد من التحديات مع «الأحمر» في الفترة المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس آسيا التي تستضيفها السعودية مطلع عام 2027.