«توتوسبورت»: كيسيه مطلوب في الإنتر

تدرس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، الإثنين.

ورجحت الصحيفة الإيطالية رحيل لاعب الوسط الإيفواري، البالغ من العمر 30 عامًا، عن النادي الجداوي بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، كاشفة في الوقت ذاته عن أنَّ وكيل أعمال كيسيه عرض خدمات موكله على كل من يوفنتوس وإنتر ميلان، لرغبته في العودة إلى الكرة الإيطالية بعد فراغه من اللعب في السعودية.

ويأتي كيسيه ضمن عدد من الأسماء التي تسعى إدارة «النيراتزوري» إلى ضمها في النافذة الصيفية المقبلة، وأبرزها البرازيلي أندريه سانتوس، لاعب تشيلسي، والفرنسي مانو كونيه، لاعب روما.

وانضم كيسيه إلى صفوف الأهلي صيف 2023، قادمًا من برشلونة بصفقة كلَّفت خزائن النادي الأهلي نحو 12.5 مليون يورو، بحسب الصحيفة الإيطالية.

ودافع الدولي الإيفواري عن ألوان الأهلي في 110 مباريات، سجَّل خلالها 23 هدفًا وصنع 12، وأسهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى كأس السوبر السعودي.