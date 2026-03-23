نيميشا يفاقم مشكلات وسط ألمانيا

خسر المنتخب الألماني الأول لكرة القدم خدمات فيليكس نيميشا، لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند، في المباراتين التجريبيتين الشهر الجاري، بسبب إصابته بالركبة خلال الفوز على هامبورج، السبت، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأوضح دورتموند، في بيان الإثنين، أنَّ نيميشا، البالغ 25 عامًا، سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، الأمر الذي يعزز من فرص أنجيلو شتيلر، لاعب شتوتجارت، ليدخل قائمة المنتخب في اللحظات الأخيرة، بسبب النقص الحاد الذي يعاني منه خط الوسط.

وكشفت صحيفة «بيلد» أنَّه سيتم استدعاء شتيلر ليكون بديلًا لألكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن ميونيخ، الذي يعاني من إصابة في الفخذ، ولكن الاتحاد الألماني لم يؤكد هذه الأنباء بعد.

وسيجتمع المنتخب، بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان، في معسكره البافاري الإثنين، استعدادًا لخوض مباراتين أمام سويسرا الجمعة، وبعد ثلاثة أيام أمام غانا، في آخر الاستعدادات قبل الإعلان عن القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم.

وكان ناجلسمان استدعى بالفعل دينيز أونداف، مهاجم شتوتجارت، لقائمته، واحتفل بتسجيله هدفين وصناعة آخر أمام أوجسبورج، ليحل ثانيًا في سباق الهدافين برصيد 18، خلف هاري كين، نجم بايرن ميونيخ «31». وسجَّل اللاعب ثلاثة أهداف في ست مباريات دولية.

وتعززت فرص أونداف بعد إصابة تيم كلايندينست التي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، وتعافي كاي هافرتز بدنيًّا عقب غياب طويل بسبب الإصابة، إضافة إلى تراجع مستوى نيك فولتيماده، مهاجم نيوكاسل.