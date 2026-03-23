18 مرة الإصابات تبعد سالم عن الأخضر

يغيب سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للمرة الـ 18 عن الأخضر، بعد استبعاده عن المعسكر الإعدادي لكأس العالم، الذي بدأ الأحد، ويشتمل على مباراتين تجريبيتين أمام مصر وصربيا في جدة وبلجراد، بسبب إصابة في الركبة.

وسبق أن غاب الدوسري عن 16 مباراة مع المنتخب السعودي بين 2018 حتى 2025 بسبب الإصابات.

وفي أغسطس الماضي، غاب الدوسري، عن مواجهة مقدونيا الشمالية ضمن «أيام فيفا»، بسبب إصابة في أسفل الظهر.

وتكرر غياب الدوسري «34 عامًا» أخيرًا بسبب الإصابات، إذ افتقده الأخضر في نوفمبر 2024 في مباراتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، بداعي إصابة في كاحل القدم.

وافتقده الأخضر في نوفمبر 2023 في مباراتي باكستان والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بسبب إصابة في مفصل القدم.

وغاب عن مباراتي أمريكا ومقدونيا الشمالية قبل كأس العالم قطر 2022، بعد خضوعه لعملية استئصال الزائدة الدودية، كما أنه لم يشارك في تجريبية كولومبيا يونيو 2022، نظير عدم جاهزيته البدنية.

وفي أكتوبر 2021، أبعدته إصابة بتمزق في أربطة المفصل عن مباراتي اليابان والصين في تصفيات مونديال 2022.

وخرج في نوفمبر 2020 من حسابات تجريبية ضد جامايكا، إزاء إصابة في العضلة الخلفية وكدمة في اليد.

وفي كأس الخليج 2019، غاب عن مباراة قطر في نصف النهائي وعن مواجهتي سنغافورة وفلسطين في تصفيات آسيوية، بسبب تمزق عضلي.

وفي نوفمبر 2018، غاب عن مباراتي اليمن والأردن التجريبيتين بسبب الإصابة أيضًا.

واستبعد، الأحد، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لاعبه من المعسكر، بناءً على تقريرٍ من الجهاز الطبي للمنتخب.

وزوَّد الجهاز الطبي في نادي الهلال نظيره في «الأخضر» بتقريرٍ طبي مفصَّلٍ، تضمَّن نتائجَ أشعة رنينٍ مغناطيسي، أجريت للنجم الدولي على موضع إصابته في الركبة.

وعقِب وصول اللاعب إلى المعسكر، أخضعه الجهاز الطبي لفحوصاتٍ سريريةٍ، جنبًا إلى جنبٍ مع الاطِّلاع على تقرير ناديه، وخلُص إلى حاجة قائد المنتخب إلى برنامجٍ علاجي تأهيلي خلال الفترة الجارية، ما استدعى استبعاده لعدم جاهزيته.

ويواجه المنتخب السعودي، الذي تدرَّب مساء الأحد على رديف ملعب «الإنماء»، نظيره المصري، 27 مارس الجاري، ويطير بعدها إلى بلجراد، العاصمة الصربية، لمواجهة صربيا، 31 من الشهر ذاته.

ولعِب الدوسري «34 عامًا» 105 مباريات بقميص المنتخب، أحرز خلالها 25 هدفًا.