جريزمان يقترب من الدوري الأمريكي

بات الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، قريبًا من الانضمام إلى أورلاندو سيتي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق ما أفاد مصدران مقربان من المفاوضات لوكالة« فرانس برس».

وأفاد مصدر أول أن جريزمان حصل على إذن من أتلتيكو مدريد للسفر إلى فلوريدا خلال فترة التوقف الدولي من أجل إنهاء الاتفاق تمهيدًا لانتقاله هذا الصيف، مؤكدًا معلومات تطرّقت إليها عدة وسائل إعلام.

وأكد مصدر ثان مقرّب من اللاعب أنّ الفرنسي مخوّل من النادي التوجّه إلى أورلاندو في أيام راحته من أجل المضي قدمًا في المباحثات المتعلقة بمستقبله.

ويُجري بطل العالم 2018 منذ أسابيع محادثات مع النادي الأمريكي الذي يملك «حقوق الاكتشاف» الخاصة باللاعب، وهو نظام معمول به في الدوري الأمريكي يمنح أولوية التعاقد لناد معيّن.

وكان أتلتيكو مدريد قد أغلق الباب مطلع الشهر الجاري أمام رحيل لاعبه الفرنسي خلال الموسم، في ظل استمرار فترة الانتقالات الأمريكية المفتوحة حتى 26 مارس.

ويستعد جريزمان الذي احتفل ببلوغه عامه الـ35، والهدّاف التاريخي لأتلتيكو «211 هدفًا»، للالتحاق أخيرًا بالدوري الأمريكي هذا الصيف، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إليه منذ أعوام.

ولا يُخفي صاحب 137 مباراة دولية و44 هدفًا اهتمامه بالولايات المتحدة وبالرياضات الاحترافية فيها، وعلى رأسها دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي أيه».

وعلى الرغم من أنه لم يعد لاعبًا أساسيًا لا يُمسّ به في تشكيلة أتلتيكو، سجّل جريزمان 13 هدفًا الموسم الجاري. وكان قد مدّد عقده مع النادي المدريدي العام الماضي حتى يونيو 2027.

ويملك جريزمان فرصة المنافسة على عدة ألقاب الموسم الجاري مع «روخيبلانكوس»، إذ يخوض نهائي كأس الملك في 18 أبريل أمام ريال سوسييداد، فريقه الأول، وذلك بعد مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال ضد برشلونة الذي لعب له أيضًا، في 8 و15 أبريل.