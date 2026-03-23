بعد 21 عاما.. مينيسوتا يسقط بوسطن

حقق فريق مينيسوتا تمبروولفز الأول لكرة السلة، انتصارًا على مضيفه بوسطن سلتيكس 102ـ92، هو الأول في عرين بوسطن منذ مارس 2005 في الدوري الأمريكي للمحترفين «أن بي أيه».

على الرغم من غياب نجمهم الأول أنطوني إدواردز بسبب إصابة في الركبة، وهو الذي سيخضع لتقييم جديد خلال الأيام المقبلة، أنهى تمبروولفز أطول سلسلة هزائم لفريق على ملعب واحد في الدوري.

وتأخر تمبروولفز بفارق 15 نقطة مطلع الربع الثاني، قبل أن ينتفض بقوة في الربع الأخير بسلسلة 16ـ0، متفوقًا 26ـ15 في هذا الربع، ليُسكت جماهير ملعب «يي دي جاردن» البالغ عددها 19,156 متفرجًا.

تصدّر بونز هايلاند قائمة مسجّلي مينيسوتا بـ23 نقطة من مقاعد البدلاء، وأضاف جايدن ماكدانيالز 19 نقطة، وأيو دوسونمو 17 نقطة.

ورفع تمبروولفز رصيده إلى 44 فوزًا و28 خسارة في المركز السادس ضمن المنطقة الغربية.

وواصل نيويورك نيكس مطاردته لبوسطن في المنطقة الشرقية، بعدما رفع رصيده إلى 47 فوزًا بانتصار كاسح على واشنطن ويزاردز 145ـ113.

وفي المنطقة الغربية، قاد الصربي نيكولا يوكيتش، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري ثلاث مرات «2021 و2022 و2024»، فريقه دنفر ناجتس، إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 128ـ112.