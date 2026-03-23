استبعاد صليبا من معسكر «الديوك»

استُبعد الفرنسي وليام صليبا، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، من معسكر منتخب بلاده بسبب إصابة في الكاحل، واستُبدل بماكسانس لاكروا، لاعب كريستال بالاس، وفقًا لما أعلن الاتحاد المحلي، الإثنين.

وأوضح الاتحاد أن صليبا «31 مباراة دولية» الذي شارك أساسيًا في نهائي كأس الرابطة الذي خسره فريقه أمام مانشستر سيتي 0ـ2 الأحد، يعاني من ألم متكرر في الكاحل الأيسر يتطلب راحة لا تقل عن عشرة أيام.

ودعا ديدييه ديشامب مدرب «الديوك»، لاكروا ليحلّ مكان صليبا، لينضم المدافع البالغ 25 عامًا للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الأول.

وبات لاكروا هذا الموسم قائد خط الدفاع في كريستال بالاس، صاحب المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي، بعد رحيل قائده السابق مارك جيهي إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيلتحق لاكروا ببقية لاعبي المنتخب، الإثنين، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين تجريبيتين أمام البرازيل في 26 مارس، وكولومبيا في 29 منه.