«سبورت»: برشلونة يطلب فسخ عقد الهلال

أعطى الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر بتحويل إعارة البرتغالي جواو كانسيلو، من الهلال، إلى انتقال دائم، وفق صحيفة «سبورت»، الإسبانية، الإثنين.

وانضم كانسيلو «31» عامًا إلى صفوف الفريق الكاتالوني في «الميركاتو الشتوي» الماضي على سبيل الإعارة من الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وطبقًا للصحيفة الإسبانية فإن المدرب الألماني يرغب في استمرار كانسيلو لأنه قدم الإضافة المرجوة منه، مضيفة أن إدارة برشلونة تجاوبت مع طلب فليك، لكنها اشترطت على الظهير البرتغالي، أن يفسخ عقده مع الهلال، وينضم إلى صفوفها بصيغة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترى إدارة برشلونة طبقًا لصحيفة «سبورت» أن الطريقة الوحيدة التي سيكون فيها التعاقد مع كانسيلو منطقيًا هي من خلال تسجيله بصورة مجانية، نظرا للظروف المالية المحيطة بالنادي، مضيفة أنها ستقدم عرضًا لمدة عامين إلى النجم البرتغالي حال انضمامه إلى صفوف «البلاوجرانا» الصيف المقبل.

وتبقى عام واحد على عقد كانسيلو مع الهلال، إذ ينتهي في يونيو 2027 بعد انتقاله إلى الأزرق في أغسطس 2024 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو.

وخاض كانسيلو 10 مباريات بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، منها 7 ضمن منافسات الدوري الإسباني، وإثنتان في دوري أبطال أوروبا، وثلاث لحساب كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفًا وصنع ثلاثة، حسب موقع «ترانسفير ماركت»، العالمي.

أما مع الهلال، فقد لعب 45 مواجهة وأحرز ثلاثة وصنع 14.