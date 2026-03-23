مينا تعيد تأهيل أكتشيشيك واليامي

يكثف التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله حمد اليامي، الظهير الأيمن، برنامجهما التأهيلي تحت إشراف اختصاصي العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويخضع المدافع التركي «20 عامًا» واليامي «26 عامًا» لبرنامج تأهيلي في عيادة مينا بمقر النادي بعد العملية الجراحية التي خضعا لها أخيرًا.

وأجرى أكتشيشيك عملية في عضلات أسفل البطن في باريس، العاصمة الفرنسية، على يد الطبيب جيل ريبول 12 مارس الجاري.

وتسبَّبت الإصابة في غياب أكتشيشيك منذ 16 فبراير الماضي، حين شارك في مواجهة الوحدة الإماراتي التي كسبها فريقه 2ـ1، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الجانب الآخر، فإن اليامي انتظم في برنامج التأهيل بعد العملية الجراحية في رضفة الركبة التي أجراها 5 مارس الجاري في فنلندا على يد الطبيب لاسي ليمبينين، وعلى إثرها غاب عن آخر ثلاث جولات بالدوري أمام كل من الشباب والنجمة والفتح، إضافة إلى الأهلي في كأس الملك.

ولحقت الإصابة باليامي خلال مواجهة التعاون التي انتهت بالتعادل 1ـ1، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري.