قبل إيطاليا.. بالارد يغيب عن إيرلندا

تأكد غياب دان بالارد، مدافع المنتخب الإيرلندي الشمالي الأول لكرة القدم، عن مواجهة إيطاليا، الخميس، في قبل نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» إلى أنَّ استبعاد بالارد من قائمة المنتخب كان متوقعًا بعد غيابه عن فوز فريقه سندرلاند على نيوكاسل يونايتد 2ـ1، الأحد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإصابة في الأوتار العضلية التي تعرض لها أمام برايتون، الأسبوع الماضي.

وأضافت أنَّ استبعاد بالارد يبقى أيضًا بمثابة ضربة قوية أخرى للمدرب مايكل أونيل، الذي سيفتقد أيضًا لجهود كونور برادلي، لاعب ليفربول.

ويتأهل الفائز في المباراة إلى نهائي الملحق لمواجهة إما ويلز أو البوسنة والهرسك للتأهل إلى كأس العالم في يونيو المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واستبدل مدرب إيرلندا الشمالية اللاعب بالارد في قائمته، المكوَّنة من 28 لاعبًا، بالمدافع توم أتشيسون «19 عامًا»، الذي يعمل معه المدرب مباشرة منذ توليه قيادة بلاكبيرن إلى جانب مهامه الدولية الشهر الماضي.

ويستعد أتشيسون لأول مباراة دولية مع المنتخب الأول، بعدما تدرج في الفئات السنية للناشئين حتى «تحت 21 عامًا».

وشارك المدافع الإيرلندي في ثماني مباريات بقميص بلاكبيرن، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وكان أساسيًّا في مباراة فريقه ضد ميدلزبره التي انتهت بالتعادل السلبي، السبت الماضي.

وتجمع المنتخب في ليفربول، الأحد، وسيؤدي تدريباته حتى موعد السفر إلى بيرجامو الإيطالية الأربعاء.