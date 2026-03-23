«بروجيكت هيل ماري» يكتسح بـ 81 مليون دولار

حقق «بروجيكت هيل ماري» فيلم الخيال العلمي من بطولة الكندي رايان جوسلينج نحو 80.5 مليون دولار من مبيعات التذاكر في أول نهاية أسبوع له في أمريكا الشمالية، بحسب تقديرات شركة الإنتاج السينمائي «أمازون إم جي إم».

ووفقًا لموقع تتبع شباك التذاكر «إنتيليجنس» الإثنين، فإن هذا الرقم يعادل نحو 5 ملايين مشترٍ للتذاكر.

وبدأ عرض الفيلم في 4007 دور عرض سينمائية، وتصدر بسهولة قوائم شباك التذاكر المحلية، متجاوزًا التوقعات ومسجلًا افتتاحية قياسية لشركة الإنتاج أمازون إم جي إم، التي كان أفضل أداء سابق لها فيلم «جريد 3» بـ «58 مليون دولار في 2023».

ودون احتساب التضخم، سجَّل فيلم «بروجيكت هيل ماري» أيضًا ثاني أكبر إيرادات لفيلم غير تابع لسلسلة أفلام عند بدء عرضه بعد فيلم «أوبنهايمر» فقط، الذي بلغت إيراداته عند الافتتاح 82.4 مليون دولار في 2023.