توخيل يستدعي بارنز ووايت

استدعى الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، المهاجم هارفي بارنز، والمدافع بن وايت، لاعبي فريقي نيوكاسل يونايتد وأرسنال، إلى تشكيلة المنتخب قبل مباراتيه التجريبيتين الأخيرتين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ويحل اللاعبان محل إيبيريتشي إيزي «أرسنال» وجاريل كوانساه «باير ليفركوزن»، اللذين تم استبعادهما بسبب الإصابة.

وشارك بارنز في مباراته الوحيدة مع المنتخب الأول في أكتوبر 2020، بينما يمتلك وايت أربع مباريات دولية.

وتستضيف إنجلترا الأوروجواي واليابان، الجمعة والثلاثاء المقبلين، على ملعب ويمبلي.

وكان كوانساه تعرض لإصابة عضلية في الفخذ أمام هايدنهايم 3ـ3، السبت، في المرحلة الـ 27 من الدوري المحلي، وفقًا لما أعلن ناديه.

أما إيزي فيعاني من إصابة في ربلة الساق، وغاب عن مباراة فريقه، الأحد، أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة «0ـ2».