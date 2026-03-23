رينارد يترقب نتيجة تمبكتي قبل التدريب

يترقب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإثنين، نتيجة فحص مدافعه حسان تمبكتي قبل انطلاق التدريب المسائي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وخضع تمبكتي لكشفٍ بأشعة الرنين المغناطيسي، الأحد، في جدة إثر شعوره بآلامٍ عضلية، غيَّبته عن أول تدريبٍ ضمن معسكر «الأخضر» الإعدادي لمونديال 2026.

ودشَّن المنتخب معسكره بحصة على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء» اشتملت على تمارين لياقية، ومران تكتيكي، واختُتِمَت بمناورةٍ على كامل المستطيل الأخضر.

وأوضح اتحاد كرة القدم في بيانٍ له الأحد: «لم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية، لشعوره بآلامٍ في عضلة الفخذ، حيث أجرى أشعة الرنين المغناطيسي في أحد مستشفيات جدة، وذلك للوقوف على حالة إصابته».

ويندرج المعسكر، الذي يمتد 10 أيام، ضمن برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم المقبلة، ويشهد مباراتين تجريبيتين، أمام منتخبَي مصر، في 27 مارس، وصربيا، في 31 من الشهر ذاته.

ويتواجه المنتخبان السعودي والمصري على ملعب «الإنماء»، ويغادر الأول في اليوم التالي إلى بلجراد، العاصمة الصربية، لخوض اللقاء الثاني فيها.

وفي ثاني أيام المعسكر، تخوض كتيبة رينارد حصة تدريبية مساء الإثنين، ستكون مغلقةً أمام وسائل الإعلام.