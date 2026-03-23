رونالدو يتحسن من إصابة الركبة

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، تحسنًا يوميًا في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد معاناته من إصابة أبعدته عن المشاركة مع القطب العاصمي ومنتخب بلاده.

وبدا أسطورة الكرة البرتغالية الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات راضيًا عن سير برنامجه التأهيلي الذي يواظب عليه يوميًا في مدريد العاصمة الإسبانية.

ونشر رونالدو، الإثنين، صورًا يؤدي خلالها تمارين باستخدام الأجهزة الرياضية، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام» قائلًا: «أتحسن كل يوم»، دون الإشارة إلى موعد عودته إلى المشاركة مع فريقه في التدريبات.

وتعرض رونالدو لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة الفيحاء التي كسبها فريقه 3ـ1 ضمن الجولة الـ 24 من منافسات دوري روشن السعودي، وعلى إثرها غاب عن مباراتي فريقه أمام نيوم والخليج لحساب الجولتين 25 و26 من الدوري.

وقبل الإصابة، قاد «الدون» هجوم الفريق النصراوي خلال 26 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 22 هدفًا وصنع أربعة.