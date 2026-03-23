لوب يتصدر بطولة العالم في الراليات

تصدّر السائق الفرنسي سيباستيان لوب وملاحه ومواطنه إدوارد بولانجر ثنائي فريق داسيا ساند رايدرز سباق رالي «بي بي ألتيميت رايد» في البرتغال، وأنهيا، الأحد، المرحلة النهائية القصيرة بفارق دقيقتين و46 ثانية عن الأمريكي سيث كوينتيرو وأندرو شورت من فريق تويوتا جازو ريسينج.

وبهذه النتيجة تقدم لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، والذي سجل فوزه الـ 24 في البطولة إلى الصدارة بفارق بفارق سبع نقاط في بطولة العالم للرالي-ريد 2026 W2RC.



وقال لوب، في تصريحات نشرت، الإثنين، على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات FIA: «كان الأمر جيدًا. فزنا بالرالي لكن لم يكن الأمر سهلًا، فالطريق مليء بالتحديات والصخور.. لقد كان تحديًا حقيقيًا.. كانت السيارة تعمل بشكل جيد.. إنه الفوز الأول لنا الموسم الجاري».

وارتقى كوينتيرو، إلى المركز الثالث في بطولة السائقين. وأوضح:«من الجميل أن نحقق هذه النتيجة في البرتغال.. لقد واجهنا بعض الحظ السيئ في العامين الماضيين، لكن المركز الثاني جيد، وقد حصدنا نقاطًا جيدة جدًا».

وحقق القطري ناصر العطية وملاحه البلجيكي فابيان لوركين نقاطًا حاسمة في المرحلة، لكن التأخيرات الكبيرة في اليوم الثالث بسبب مشاكل كهربائية كلفت فريق داسيا غاليًا، ليحتل المركز الثامن والثلاثين في الترتيب العام.

يذكر أن المرحلة الثانية عبرت الحدود إلى منطقة إكستريمادورا في غرب إسبانيا بطول 377.05 كم في طريقها إلى محطة توقف ليلية في باداخوز.

وستنطلق الجولة التالية من البطولة بسباق ديسافيو روتا 40 في الأرجنتين خلال الفترة من 24 إلى 29 مايو المقبل.