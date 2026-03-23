ثيو يلتحق بمعسكر فرنسا

انضمَّ الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى معسكر منتخب بلاده في ضاحية كليرفونتين، القريبة من العاصمة باريس، استعدادًا لمباراتين تجريبيتين أمام البرازيل وكولومبيا.

واختير ظهير الهلال ضمن قائمة اختارها ديديه ديشامب، مدرب «الديوك»، خلال النافذة الدولية في مارس الجاري، وضمت 26 لاعبًا أبرزهم كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ونجولو كانتي، لاعب الاتحاد السابق وفنربخشة التركي الحالي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الفرنسي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لخوض المواجهتين التجريبيتين ضد البرازيل وكولومبيا 26 و29 مارس الجاري، ضمن برنامج التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويشارك المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب المونديال مرتين عامي 1998 و2018، في النسخة المقبلة من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات السنغال والنرويج ومنتخب من الملحق القاري الثاني «العراق ـ بوليفيا ـ سورينام».