الإصابة تبعد ساندرو عن البرازيل

انسحب الظهير الأيسر أليكس ساندرو، الإثنين، من تشكيلة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، عقب تعرّضه لإصابة مع فريقه فلامنجو في مباراة بالدوري المحلي، وسيغيب بالتالي عن المواجهتين التجريبيتين أمام فرنسا وكرواتيا في الولايات المتحدة يومي 26 و31 مارس الجاري.

وبحسب بيان للاتحاد البرازيلي للعبة استدعى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كايكي الذي يشغل المركز نفسه مع فريق كروزيرو.

وتعرّض ساندرو لإصابة عضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن خلال الشوط الأول من المباراة أمام كورينثيانز، الإثنين، وذلك وفقًا لما أعلنه ناديه في بيان رسمي.

وينضم ساندرو إلى قائمة الغيابات التي تشمل الحارس أليسون بيكر والذي حلّ مكانه هوجو سوزا حارس كورينثيانز.

وتندرج المباراتان التجريبيتان ضمن استعدادات المنتخب لمونديال 2026 الذي ينطلق في 11 يونيو المقبل حيث سيتنافس مع المغرب وهايتي وإسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة.