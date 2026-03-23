10 يجبرون كونسيساو على الشباب

يتجه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الاستعانة بلاعبين من درجة الشباب مع عودة التدريبات الجمعة بعد إجازة ثمانية أيام، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر نفسه أنَّ هذه الخطوة تأتي في ظل افتقاد الفريق إلى جهود 10 لاعبين خلال فترة التوقف الجارية في مهمات دولية، وهم: حسن كادش، صالح الشهري، أحمد شراحيلي، محمد العبسي، الصربي بريدراج رايكوفيتش، البرازيلي فابينيو تفاريس، الألباني ماريو ميتاي، الجزائري حسام عوار، البرتغالي روجر فيرنانديز، والكاميروني ستيفان كيلر.

وكان فريق الخلود فجَّر مفاجأةً أمام الاتحاد، الأربعاء، في الرس، وتأهَّل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إثر تغلُّبه على حامل اللقب بركلات الترجيح 5ـ4، بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وينتظر أن ينظم الاتحاد معسكرًا داخليًّا خلال فترة التوقف الدولية الحالية، على أن يلعب تجريبيتين.

وأشار المصدر إلى أنَّ الهدف من هذه الخطوة إعادة الاتحاد إلى المسار الصحيح فنيًّا قبل دخوله معترك الإقصائيات من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يواجه فيها الوحدة الإماراتي، وتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي.

ومنذ التعاقد معه في 8 أكتوبر الماضي، قاد كونسيساو الاتحاد في 31 مباراة، انتصر في 16 منها، وتعادل في ست مرات وخسر تسعًا، بنسبة نجاح 51 في المئة.

ويعود الاتحاد إلى منافسات دوري روشن السعودي، 3 أبريل المقبل، حينما يستضيف نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27.

ويحتل الأصفر الجداوي المركز السادس برصيد 42 نقطة، حصدها من 12 انتصارًا، وستة تعادلات، مقابل خسارة ثماني مواجهات، بعد مرور 26 جولة من الدوري.