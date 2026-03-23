ريان.. صغير بورنموث يشق طريقه إلى «السيلساو»

توج البرازيلي ريان، مهاجم فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، تألقه ببطاقة استدعاء إلى تشكيلة المنتخب التي أعلن عنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمباراتيه التجريبيتين بالولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في مشواره الرياضي القصير.

وفي عمر 19 عامًا يعد ريان وأندريك، مهاجم ليون المعار من ريال مدريد الإسباني، أصغر لاعبي المنتخب البرازيلي المستدعين أخيرًا لمباراتي فرنسا وكرواتيا يومي الخميس والثلاثاء المقبلين في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وقال ريان، الذي تدرج في أكاديمية فاسكو داجاما للشباب في مقابلة مع موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نشرت الإثنين، إن حلم طفولته تحقق أخيرًا، بعد أن مثّل كل المنتخبات السنية.

وأوضح: «كنت أعلم أنني ضمن القائمة الأولية، لكنني لم أكن أتوقع أن يحدث ذلك بالفعل. كنت سعيدًا جدًا حينها، وما زلت حتى اليوم. لقد كان حلمًا بالنسبة لي».

ويحمل ريان، المولود بمدينة ريو دي جانيرو، في رصيده تاريخًا حافلًا بالإنجازات مع المنتخبات السنية لـ«السيلساو»، حيث توج بلقبي بطولتي أمريكا الجنوبية تحت 17 عامًا 2023، وتحت 20 عامًا 2025.

وبعد أن اكتشفه نادي فاسكو داجاما، كان ريان أحد أبرز لاعبي كروزمالتينو موسم 2025، الذي شهد وصوله إلى نهائي كأس بيتانو في البرازيل. ولفت مستواه المميز وخصائصه الهجومية، كالسرعة والقدرة على إنهاء الهجمات، أنظار نادي بورنموث، الذي تعاقد معه في يناير الجاري ليصبح أصغر لاعبيه إلى جانب المدافع الصربي جليكو ميلوسفوفيتش «18 عامًا». ومنذ وصوله، شارك في ثماني مباريات، بدأ منها سبعًا أساسيًا، وسجل هدفين وصنع آخر.

وقال ريان: «كان لفاسكو تأثيرًا كبيرًا في مسيرتي.. منذ العام الماضي، قدمت أداءً ممتازًا، وأنا الآن في بورنموث.. وصلت إلى هناك وأؤدي دورًا مهمًا للغاية، وألعب بشكل جيد، وقد لاحظ كارلو أنشيلوتي ذلك ومنحني هذه الفرصة».

ونظرًا لتألق ريان في فاسكو وفي بداياته مع بورنموث، كان اسمه من بين الأسماء الأكثر طلبًا من قبل الجماهير للانضمام إلى صفوف المنتخب البرازيلي.

وعلق اللاعب على هذا التشجيع: «سعدت كثيرًا بمحبة الجماهير البرازيلية.. تلقيت العديد من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يشرفني كثيرًا. أتمنى أن أسعدهم».

واستطرد: «هذه فرصة مهمة للغاية لمسيرتي الرياضية.. إنه الاستعداد الأخير قبل كأس العالم وآمل أن أقدم أداءً جيدًا هنا، وأن يتم استدعائي للقائمة النهائية».