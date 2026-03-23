28 مارس.. مواجهة بين الشباب والدرعية

يستأنف فريق الشباب الأول لكرة القدم تدريباته، مساء الأربعاء، بعد إجازة 10 أيام أعقبت الفوز على الأخدود، السبت قبل الماضي، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر «الرياضية»، يخوض الفريق مباراة تجريبية مع الدرعية، السبت المقبل، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

واستثنى الشباب من إجازتِه، المتزامنة مع عيد الفطر وفترة التوقف/ تأهيل اللاعبين المصابين، الذي استمرّ داخل مقر النادي، لتسريع عودتهم إلى التدريبات الجماعية.

وارتاد المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور، والمدافع مبارك الراجح، والمهاجم عبد العزيز العثمان، عيادة النادي عدّة مراتٍ، خلال الإجازة، وواصلوا تنفيذ البرامج العلاجية.

وقبل فترة التوقف، رفع الشباب، الذي يدربه الجزائري نور الدين ذكري رصيده إلى 29 نقطة، محتلًا المركز الـ 12.

ويخوض «الليوث» اللقاء التجريبي مع وصيف ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى.