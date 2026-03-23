بعد الخسارة الـ 14.. إشبيلية يقيل المدرب

أقال نادي إشبيلية الإسباني، الإثنين، الأرجنتيني ماتياس ألميدا، مدرب فريقه الأول لكرة القدم، عقب الخسارة على ملعبه 0ـ2 أمام فالنسيا، السبت، لحساب الجولة الـ 29.

وأصدر النادي الأندلسي، الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، بيانًا مقتضبًا توجّه فيه بالشكر إلى لاعب الوسط السابق، البالغ من العمر 53 عامًا، الذي قاد الفريق في 32 مباراة، منها 29 في الدوري وثلاث بكأس الملك.

ولم يتطرق البيان إلى اسم المدرب البديل أو إمكانية تعيين مدرب مؤقت، قبيل فترة توقف دولية تمتد لأسبوعين.

بدأ ألميدا مسيرته التدريبية مع ريفر بلايت الأرجنتيني 2011، وتولى تدريب أيك أثينا اليوناني بين عامي 2022 و2025، قبل أن يتعاقد معه إشبيلية بعقد يمتد لثلاثة مواسم في يوليو الماضي.

وخسر إشبيلية 14 مباراة في الدوري، ولم يحقق سوى ثمانية انتصارات، وسبعة تعادلات، ليجمع 31 نقطة فقط. كما سجل فوزين وخسارة في كأس ملك إسبانيا.