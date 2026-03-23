الاتحاد.. تقييم شامل وقرارات

يُجري نادي الاتحاد تقييمًا شاملًا، عند انتهاء الموسم الجاري، يتّخذ بعده قراراتٍ لخدمة مصلحته ومواكبة تطلعات جماهيره، حسبما أعلن في بيانٍ الإثنين.

وناقش مجلس إدارة النادي، عبر سلسلة اجتماعاتٍ أخيرًا مع الإدارتين التنفيذية والرياضية، أسباب خروج الفريق الأول لكرة القدم، غير المتوقع، من كأس خادم الحرمين الشريفين، وما صاحبه من تراجع في الأداء خلال المباريات الماضية.

ووجَّه المجلس، كما أورد البيان، بمضاعفة الجهود، وتسخير الإمكانات كافة، لتوحيد العمل وتعزيز حضور الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تأهل إلى دورِها الثاني.

واطّلعت الإدارة على تقارير وتوصيات مقدمة من البرتغالي دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي، والإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي.

وعدّ النادي، في بيانه، دعم الجماهير الركيزة الأساسية في هذه المرحلة، التي وصفها بـ «المهمة»، ودعا إلى تحري الدقة وعدم الالتفات إلى سمّاها «الأخبار المغلوطة التي من شأنها التأثير على استقرار الفريق في هذا التوقيت الحاسم من الموسم».

وبعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي، خسِر الاتحاد من مضيفه الخلود بركلات الترجيح، الأربعاء ضمن نصف النهائي، مودّعًا منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، التي يحمل لقبها.

وعلى مستوى دوري روشن السعودي، يحتل حامل اللقب، الذي يدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المركز السادس، برصيد 42 نقطة، وخسِر من الأهلي والرياض لحساب الجولتين الماضيتين.