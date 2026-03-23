استبعاد جديد.. جابرييل خارج تشكيلة أنشيلوتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الإثنين، أن جابرييل ماجاليس، مدافع أرسنال الإنجليزي، سيغيب عن المنتخب في مباراتيه التجريبيتين أمام فرنسا وكرواتيا الخميس والثلاثاء المقبلين، بسبب آلام في الركبة اليمنى.

وكان الاتحاد أعلن سابقًا انسحاب أليكس ساندرو، الظهير الأيسر، من التشكيلة، عقب تعرّضه لإصابة عضلية مع فريقه فلامنجو في مباراة بالدوري المحلي أمام كورينثيانز، الإثنين.

وأوضح الاتحاد عبر ‌موقعه الرسمي أن جابرييل اشتكى من ‌آلام في ⁠ركبته اليمنى عقب ⁠المباراة أمام مانشستر سيتي الأحد في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، التي خسرها فريقه بهدفين نظيفين.

وأضاف ‌أن الفحوص الطبية أكدت عدم جاهزيته للمشاركة في المباراتين المقبلتين في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه لن يتم استدعاء لاعب آخر يحل مكان ماجاليس في التشكيلة.