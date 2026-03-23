جاتوزو: نشعر بالتوتر.. والأعذار مرفوضة

اعترف جينارو جاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، بحدوث توتر قبل مواجهة أيرلندا الشمالية في ملحق المونديال في الوقت الذي يسعى فيه فريقه جاهدًا لتجنب الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

وقال المدرب الإيطالي والنجم السابق لميلان، في تصريحات، الإثنين: «لا شك في وجود توتر، لكنه لا يصيب إلا من لا يشعر به، علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنشر المشاعر الإيجابية».

وتسببت خسارتان أمام النرويج في التصفيات المؤهلة للبطولة، التي ستنظم في أمريكا والمكسيك وكندا، في إعادة إيطاليا إلى الملحق من أجل بلوغ نهائيات مونديال 2026.

ويحتاج المنتخب الإيطالي للفوز على أيرلندا الشمالية في برجامو في نصف النهائي، ثم الانتصار على ويلز أو البوسنة والهرسك في النهائي خارج ملعبه، الأسبوع المقبل، لتجنب الغياب عن كأس العالم لـ16 عامًا.

وأضاف جاتوزو: «لا مجال للأعذار، لا جدوى من التفكير فيما إذا كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، كل ما يجب أن نركز عليه هو مباراة الخميس.. دعونا ننسى أننا فزنا بأربع كؤوس عالمية، وبطولتين أوروبيتين، ولقب أولمبي. بالنسبة لنا، المباراة المقبلة هي الأهم».

وتابع: «جميع اللاعبين الموجودين هنا اليوم يدركون تمامًا ما نلعب من أجله، ومدى أهميته».