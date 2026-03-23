فليك يهزم سيميوني ويتوج بجائزة مدرب الشهر

نال الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر مارس الجاري.

وأفاد الموقع الرسمي للبطولة، الإثنين، بحصول فليك على الجائزة بعد «تقديم فريقه شهرًا مثاليًا حقق خلاله الفوز في جميع مبارياته ليواصل تصدره ترتيب المسابقة».

وبدأ برشلونة شهر مارس بالفوز خارج ملعبه على أتلتيك بلباو بهدف نظيف، ثم هزم ضيفيه إشبيلية 5ـ2، ورايو فاييكانو 0ـ1، محققًا العلامة الكاملة من تسع نقاط ممكنة.

وأشارت رابطة الدوري الإسباني إلى نيل فليك الجائزة بعد منافسة مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، ولويس كاسترو، مدرب ليفانتي، في التصويت.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.