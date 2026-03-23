فينالدوم يغيب عن العودة الاتفاقية

تخلَّف الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، مساء الإثنين، في الدمام، بسبب تغيُّر في ظروف سفره، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية» توقّعت وصوله الثلاثاء.

واستأنف الفريق الركض على ملعبه الرديف، بعد إجازة تسعة أيام، أعقبت الخسارة 0ـ1 من الفيحاء ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

وقاد الجهاز الفني، الذي يترأسه سعد الشهري، حصة تدريبية خفيفة، تمحورت حول بدء استعادة اللياقة البدنية، ولم تخل من تنفيذ جمل تكتيكية بالكرة.

وغاب عنها اللاعبون الدوليون، المستدعون لتمثيل منتخباتهم خلال فترة «أيام فيفا»، ومن بينهم خالد الغنام، جناح المنتخب السعودي الأول، والجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، والسلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى.

ومن المفترض أن يخوض الاتفاق مباراة تجريبية مع الفتح، خلال التوقّف، لكن الموعد لم يُعلَن بعد.

ويحتل فريق المدرب سعد الشهري المركز السابع في ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة، ويواجه القادسية، في ديربي الشرقية، لحساب الجولة المقبلة، الأولى بعد التوقف.