تصويت على «زووم» يضع خطة دوري أبطال الخليج

أوضح لـ «الرياضية» الدكتور خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أن أعضاءَها سيُصوِّتون، خلال اجتماعها الثلاثاء، على آلية استكمال بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، إما بنظام الذهاب والإياب، أو التجمُّع في مكانٍ واحدٍ.

وأكد حرص اللجنة على مراعاة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، الشباب السعودي، والريان القطري، وزاخو العراقي، والقادسية الكويتي.

وطبقًا له، يُعقَد الاجتماع عبر تطبيق «زووم»، ويُركِّز على دراسة الآليات المناسبة لاستكمال المنافسات، بما يضمن استمرار المنافسة بأعلى المعايير التنظيمية والفنية.

ويواجه الشباب فريق زاخو، ويلعب الريان مع القادسية، ويصعد المنتصران إلى المباراة النهائية.

وأفاد المقرن بأن اللجنة سترفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاعتماد القرار النهائي، وشدَّد على اهتمام الاتحاد الخليجي باستمرارية المسابقة، وتعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز البطولات الإقليمية.