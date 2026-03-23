بعد 20 عاما.. ويمبلي يخسر استضافة «درع المجتمع»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، تنظيم مباراة درع المجتمع ​أغسطس المقبل، على ملعب برينسيبالتي في كارديف، بدلًا من ويمبلي، للمرة الأولى منذ 20 عامًا، بسبب انشغال الأخير بحفلات موسيقية.

وحُجِز ملعب ويمبلي لعدة حفلات لنجم البوب الكندي «ذا ويك ‌إند» في ‌ذلك التاريخ.

ومن المقرر ​انطلاق ⁠موسم ​الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز مطلع الأسبوع الذي يبدأ في 22 أغسطس، بينما ستُلعب مباراة درع المجتمع في 16 من الشهر ذاته.

وسيحتضن ملعب الرجبي ⁠في ويلز المباراة للمرة الأولى ‌منذ عام 2006.

وقال ‌جافين مارشال، المدير المالي ​والتشغيلي للاتحاد الويلزي للرجبي: «نحن ‌سعداء للغاية بعودة مباراة درع ‌المجتمع التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى ملعب برينسيبالتي».

وأضافك: «تحتل هذه المباراة مكانة خاصة في تاريخ الملعب، واستضافتها ‌مرة أخرى للمرة الأولى منذ 20 عامًا لحظة ⁠فخر ⁠هائلة للجميع هنا».

واستضاف الملعب، الذي يتسع لأكثر من 74 ألف متفرج، درع المجتمع ست مرات بين عامي 2001 و2006 أثناء إعادة تطوير ويمبلي.

وتجمع المباراة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وهي تعادل السوبر في البلدان الأخرى.