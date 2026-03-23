النصر يختار الأنوار ويستدعي الطحان

اتفق نادي النصر مبدئيًا مع نظيره الأنوار، المنتمي إلى دوري يلو للدرجة الأولى، على إجراء مباراة تجريبية، الجمعة، بين فريقي كرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما كشفت عنه مصادر «الرياضية».

وحدد الناديان، الجمعة، 27 مارس الجاري، موعدًا مبدئيًا للمباراة، على أن يتحدد قريبًا الموعد بشكل نهائي.

وتواصل النصر مع الأنوار، الذي يحتل فريقه المركز الـ 12 في دوري «يلو»، بعدما طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس تنسيق لقاءٍ تجريبي خلال فترة التوقف الجارية. وحدّد جيسوس خطة بديلة، تقضي بمواجهة فريق تحت 21 عامًا في مناورة، لكن النادي استجاب لطلبه واتفق مع النادي المنتمي إلى الدرجة الأولى.

وقاد البرتغالي، مساء الإثنين، داخل مركز «دار النصر»، حصة تدريبية، بدنية وفنية، هي الثانية من استئناف التدريبات، الأحد، بعد إجازة سبعة أيام أعقبت الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي.

واستمرت الحصة 90 دقيقة، بدأت بالصالة الرياضية قبل الانتقال إلى الملعب، وشارك فيها يوسف الطحان، مدافع فريق درجة الشباب، الذي استدعاه الجهاز الفني للتدرُّب مع الفريق الأول، متصدر ترتيب روشن.

ويعتمد النصر، منذ عودته الأحد، على ثلاثة حراس مرمى استدعاهم الجهاز من فريقي تحت 21 و17 عامًا، هم مبارك البوعينين، وسلطان الماص، ومروان محمد.

ويغيب الحارس راغد نجار للإصابة، ويمثِّل نواف العقيدي المنتخب الأول، خلال «أيام فيفا» في وقتٍ يُمثِّل البرازيلي بينتو ماتيوس منتخب بلاده. أمام ذلك، لجأ جيسوس إلى الحرّاس الشبّان.