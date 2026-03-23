جدة.. التواء يصيب عسيري وتجريبية مع العلا

أصيب هزاع عسيري، ظهير أيسر فريق جدة الأول لكرة القدم، بالتواءٍ في كاحل القدم اليسرى منعه من استكمال أول حصة تدريبية بعد عودة اللاعبين من إجازةٍ لعدّة أيام.

ووفق مصادر «الرياضية»، اصطدم عسيري بزميله جواد أمين، لاعب الوسط، في مناورةٍ ضمن التدريب، مساء الإثنين، داخل مقر النادي، وسقط على الأرض، ولم يتمكن من المواصلة، فيما فحص الدكتور مصطفى السيسي، اختصاصي العلاج الطبيعي، حالته ميدانيًا ووضع أكياس الثلج على قدمه ورافقه إلى خارج الملعب.

بدوره، اجتمع فيصل السيفي، رئيس النادي، مع اللاعبين على المستطيل الأخضر، بحضور المدرب البرازيلي روبرتو أوليفيرا، وشدّد على بذل الجهد للانتصار في المباريات المقبلة، وتفادي الأخطاء الفردية، محذرًا من التراخي والإهمال.

إلى ذلك، أبلغ «الرياضية» فيصل بامحرز، المشرف العام على كرة القدم، باتفاق النادي مع نظيره العلا على إجراء مباراة تجريبية بين فريقي كرة القدم، الخميس، بالمدينة المنورة، في إطار استعدادات الطرفين لاستئناف منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

ويحتل جدة المركز الـ 13 في الدوري، برصيد 31 نقطة من 26 جولة، فيما يأتي العلا ثالثًا، برصيد 52 نقطة.