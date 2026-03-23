قائمة أوروجواي.. نونيز يظهر

ظهر اسم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن القائمة المستدعاة لتجمع منتخب بلاده خلال مارس الجاري.

وأعلن الاتحاد الأوروجوياني عبر حسابه في منصة «إكس»، الإثنين، القائمة، وجاء فيها نونيز.

واستدعى الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب المنتخب الأمريكي الجنوبي، لاعب الهلال، على الرغم من غيابه عن المشاركة برفقة الفريق العاصمي منذ أكثر من شهر كامل.

وتعود المباراة الأخيرة له بقميص الهلال إلى 16 فبراير الماضي أمام الوحدة الإماراتي ضمن آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبفضل هدفين من نونيز فاز الهلال بتلك المباراة 2ـ1، وأنهى المجموعة محلقًا في الصدارة برصيد 22 نقطة.

وتقلصت مشاركات نونيز مع الهلال منذ استبعاده من القائمة المحلية في منتصف الموسم، لتسجيل أجانب آخرين مكانه.

وبموجب ذلك القرار، أصبح المهاجم متاحًا للمباريات القارية فقط، بينما لا يشارك في أي بطولة محلية.

ويلعب منتخب «لا سيليستي» مباراتين تجريبتين خلال توقف مارس أمام إنجلترا والجزائر 27 و31 من الشهر، تحضيرًا لكأس العالم.

وتقع أوروجواي في سادس مجموعات المونديال برفقة منتخبات السعودية والرأس الأخضر وإسبانيا.