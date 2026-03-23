الأهلي يقترب من عقد «جينيسيس»

قطعت شركة النادي الأهلي شوطًا كبيرًا في مفاوضاتٍ مع شركة «جينيسيس» الكورية الجنوبية للسيارات الفاخرة، من أجل ضمّ الأخيرة إلى قائمة رعاة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر إلى قيادة المصري أمير توفيق، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في النادي، المفاوضات من طرف شركة الأهلي، وأكدت وصول الطرفين إلى مراحل متقدمة، مُرجِّحةً توقيع عقد رعاية «جينيسيس» للفريق خلال شهر أبريل المقبل، إذا اتفّق الطرفان على كافة البنود.

وترعى عدّة شركاتٍ فريق الأهلي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في مقدمتها «البحر الأحمر الدولية»، وبينها «قايد» للنقل. وتظهر علامات 6 رعاة، بينهم شركة «سانومي» للمراكز التجارية، على قميص الفريق، الذي يُدرِّبه الألماني ماتياس يايسله.