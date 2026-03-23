تقرير يغيّب سالم 3 مباريات

أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها سالم الدوسري حاجة قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى برنامج علاجي وتأهيلي، يمتدُّ 14 يومًا، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ مطَّلعةٌ.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الدوسري يعاني من إصابة في وتر الركبة، أدَّت إلى استبعاده من معسكر «الأخضر» الإعدادي لكأس العالم، الذي انطلق الأحد في جدة.

ويُتوقَّع أن يغيب قائد الهلال عن مواجهات فريقه الثلاث المقبلة أمام التعاون، والخلود، والخليج المدرجة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حسبَ المصادر.

ويُرجَّح أن تكون عودة الدوسري في مباراة السد القطري لحساب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، المنتظر لعبها منتصف أبريل المقبل في حال تثبيت موعدها الجديد.

وكان الجهاز الطبي في المنتخب استبعد اللاعب من القائمة بعد الاطلاع على تقرير مفصَّل مقدَّم من نادي الهلال، تضمَّن نتائج أشعة الرنين المغناطيسي، إضافةً إلى الفحوصات السريرية التي خضع لها فور وصوله إلى المعسكر، وأكدت حاجته إلى برنامج علاجي خلال الفترة الجارية.

ويخوض المنتخب السعودي في المعسكر مباراتين تجريبيتين، الأولى أمام مصر، 27 مارس الجاري في جدة، قبل أن يتوجَّه إلى بلغراد لمواجهة صربيا، 31 من الشهر ذاته.

ويُعدُّ الدوسري من أبرز عناصر المنتخب، إذ لعب 105 مباريات دولية، سجل خلالها 25 هدفًا.