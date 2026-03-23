كونسيساو يحوّل الغامدي إلى الانفرادية

فرض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تدريبات انفرادية على حامد الغامدي، لاعب الوسط، بعد مواجهة الرياض ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، وفق ما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار المدرب جاء بعد حديث دار بين الطرفين عقب استبعاد اللاعب من المباراة التي خسرها الاتحاد 1ـ3 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، 13 مارس الجاري، حيث طلب الغامدي معرفة أسباب غيابه عن القائمة قبل أن يتطوَّر النقاش إلى مشادة.

ويُنتظر أن يعود الغامدي إلى التدريبات الجماعية بعد نهاية البرنامج الانفرادي مع استئناف الفريق تدريباته عقب فترة التوقف الجارية.

ويحتل الفريق الغربي المركز السادس في سلم الدوري برصيد 42 نقطةً بعد 12 انتصارًا، وستة تعادلات، مقابل ثماني هزائم.