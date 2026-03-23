بلجيكا تستبعد تروسار وفاناكن

يغيب عن تجمُّع المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، مارس الجاري، لياندرو تروسار، مهاجم أرسنال الإنجليزي، وهانز فاناكن، لاعب وسط كلوب بروج المحلي.

ويخوض المنتخب البلجيكي مباراتين تجريبيتين خلال التوقف في الولايات المتحدة، استعدادًا لبطولة كأس العالم التي يشارك فيها الصيف المقبل.

ويلتقي في المباراة التجريبية الأولى الولايات المتحدة، 28 مارس، وفي الثانية المكسيك، 31 من الشهر ذاته.

وذكر ​الاتحاد ‌البلجيكي للعبة، الإثنين، أنَّ مهاجم أرسنال تعافى أخيرًا من إصابة أعلى الفخذ، وتقرَّر ‌بعد التشاور مع ناديه عدم استدعائه حتى ⁠يتمكَّن ⁠من مواصلة إعادة تأهيله في لندن.

ولا يزال فاناكن، قائد نادي بروج، يتعافى من إصابةٍ أعلى الفخذ أيضًا، ولن يشارك هو الآخر في ​المباراتين ​التحضيريتين قبل كأس العالم.