المنتخب «ب».. مناورة تحت أنظار رينارد

خاض المنتخب السعودي «ب» لكرة القدم مناورةً على كامل مساحة الملعب، خلال حصته التدريبية عصر الإثنين، التي تابعها الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول.

وأدَّى المنتخب الثاني، على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء» في جدة، تدريبًا، هو الثاني له خلال معسكره الإعدادي، بدأ بالإحماءات، وانتهى بمناورة موسعة، واشتمل على تمارينَ متنوعة.

ويتزامن المعسكر مع معسكر المنتخب الأول، الذي يندرج ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، ويشتمل على مباراتين تجريبيتين مع منتخبَي مصر، 27 مارس الجاري، وصربيا، 31 من الشهر ذاته.

ويقود دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، معسكر المنتخب الثاني، تحت إشراف رينارد، الذي حضر التدريبَين الأول والثاني.

ويمتد المعسكران حتى 31 مارس، وينتقل المنتخب الأول من جدة إلى صربيا، 28 من الشهر ذاته، لاستكمال معسكره في العاصمة بلغراد، ومواجهة منتخبها هناك.

وكان من المفترض أن يضمَّ كل معسكرٍ 25 لاعبًا، لكنَّ المنتخب الأول افتقد قائده سالم الدوسري، الذي استُبعِد من الاستعدادات بسبب الإصابة، الأحد، كما استدعى المدافع علي لاجامي من المنتخب الثاني.