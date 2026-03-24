كلوب: تدريب ريال مدريد.. هراء

وصف الألماني يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، التقارير التي زعمت تواصله مع إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لتدريب الفريق في فترةٍ سابقةٍ بـ «الهراء».

وتعليقًا على ذلك، قال مدرب ليفربول الإنجليزي السابق في مقابلةٍ مع منصة البث التلفزيوني والترفيهي الألمانية «Magenta TV»، الإثنين: «هذا الكلام كتبه الحمقى أنفسهم. الأمر برمَّته مجرد هراء. لم يتصلوا بي ولو لمرةٍ واحدةٍ، ولا حتى مرة واحدة. ولم يتواصلوا مع وكيلي أيضًا».

ورغم نفيه القاطع، أقرَّ كلوب بأن مسيرته التدريبية قد لا تكون انتهت بشكلٍ نهائي، ملمِّحًا إلى إمكانية عودته إلى عالم التدريب في المستقبل.

وأوضح: «أنا متقدمٌ في العمر نسبيًّا، لكن بوصفي مدربًا، لم أنتهِ بشكلٍ كاملٍ، أو نهائي. لم أصل بعد إلى سن التقاعد».

وأضاف: «مَن يدري ما الذي قد يحدث في الأعوام المقبلة؟ لكن لا توجد أي خططٍ في هذا الشأن حتى الآن».

وقضى المدرب الألماني الفترة بين 2015 و2024 مع ليفربول، ثم رحل بطلبه، ولم يتولى قيادة أي فريقٍ منذ ذلك الوقت، مكتفيًا بمنصبه الإداري في ريد بول.