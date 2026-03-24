لاجامي يلتحق بـ «الأخضر».. وهوساوي يتألم

انضمَّ المدافع علي لاجامي إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجاري في جدة، مساء الإثنين، بعدما أمضى يومًا مع المنتخب الثاني.

واستدعى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول، لاجامي، بالتزامن مع غياب المدافع حسان تمبكتي عن التدريبات لليوم الثاني نظير شعوره بآلامٍ في عضلة الفخذ.

واكتفى تمبكتي بتنفيذ برنامجه العلاجي، برفقة إشراف الجهاز الطبي، في وقتٍ خاض فيه لاجامي الحصة التدريبية لـ «الأخضر» تحت قيادة رينارد.

واشتملت الحصة على تمارين الاستحواذ، وتمارينَ تكتيكيةٍ، واختُتِمَت بمناوراتٍ مصغَّرةٍ على مساحاتٍ متنوعةٍ، حسبَ بيانٍ للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وخرج زكريا هوساوي، الظهير الأيسر، من التدريب، الذي احتضنه أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء»، عقب شعوره بآلامٍ في الركبة.

وانطلق معسكر «الأخضر»، الأحد، في إطار الاستعداد لكأس العالم المقبلة، ويشتمل على مواجهتين تجريبيتين، مع منتخب مصر، الجمعة في جدة، وصربيا، الثلاثاء المقبل في بلغراد.

وبالتزامن معه، بدأ في جدة معسكرٌ إعدادي لمنتخب «ب» الذي يُشرِف عليه رينارد، ويقوده الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

واستدعى الفرنسي 25 لاعبًا للمنتخب الأول، و25 آخرين لمنتخب «ب»، من بينهم لاجامي. وخلال أول أيام معسكر المنتخب الأول، استبعد الجهاز الفني القائد سالم الدوسري بسبب الإصابة.