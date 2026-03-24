مدرب صربيا: سافيتش استثنائي.. وعودته مكسب كبير

رحَّب الصربي فليكو باونوفيتش، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بعودة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال، وشقيقه فانيا، حارس مرمى نابولي الإيطالي، إلى صفوف «النسور» بعد غيابٍ دام عامين، واصفًا الأخوَين بـ «الاستثنائيين».

وفي تصريحاتٍ أدلى بها خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، ونقلتها وكالة «Tanjug» الإخبارية الصربية، قال المدرب: «بالنسبة لي شخصيًّا ومهنيًّا، تُعدُّ عودة الأخوَين ميلينكوفيتش ـ سافيتش حدثًا خاصًّا، ويُسعدني العمل معهما مجدَّدًا، فهما لاعبان استثنائيان، يتمتعان بشخصيتين مميَّزتين».

وأضاف: «هما لاعبٌ وحارس مرمى يتمتعان بموهبةٍ فائقةٍ، وعودتهما تُمثِّل مكسبًا كبيرًا لكرة القدم الصربية، كما أنها تُعزِّز روح الفريق، فكلاهما لاعبان مهمان للغاية في غرفة الملابس، وسيُشكِّلان إضافةً رائعةً للمنتخب».

وتابع: «حظيا باستقبالٍ جيدٍ، ومحبَّةٍ من زملائهما في الفريق، وبهذا نمتلك منتخبًا وطنيًّا أقوى».

وأنهى سافيتش وشقيقه غيابهما عن المنتخب بعد تغيير الجهاز الفني، ورحيل المدرب الصربي السابق دراجان ستويكوفيتش، وقدوم باونوفيتش بدلًا منه، أكتوبر الماضي.

وكان ستويكوفيتش أرجع اعتذار سافيتش عن عدم الانضمام للمنتخب إلى رغبة اللاعب في التركيز على مسيرته مع الهلال.

ويعود الظهور الأخير للشقيقين في قائمة المنتخب الصربي إلى مباراته مع الدنمارك، 25 يونيو 2024، ضمن بطولة كأس أوروبا الماضية.

وتلعب صربيا مباراتين تجريبيتين في مارس أمام إسبانيا والسعودية 27 و31 من الشهر.