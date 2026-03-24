بعد خيبة ميامي.. شفيونتيك تبعد المدرب

أعلنت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنَّفة الثالثة عالميًّا في كرة المضرب، الإثنين، إنهاء تعاونها مع مدربها البلجيكي فيم فيسيت، معربةً عن «خيبة أملها» بعد سقوطها، الجمعة، عند الحاجز الأول في دورة ميامي الأمريكية للألف نقطة.

وكانت الفائزة بستة ألقابٍ في البطولات الكبرى تسعى إلى إحراز أول بطولةٍ لها، منذ فوزها في سول، سبتمبر الماضي، بعد الخروج من ربع نهائي أستراليا المفتوحة، إضافةً إلى خيباتٍ في دورتَي الدوحة وإنديان ويلز للألف نقطة.

وعبر حسابها في «إنستجرام»، ذكرت شفيونتيك: «ميامي لم تكن سهلةً بالنسبة لي. أشعر بخيبة أملٍ وإحباطٍ، وطبعًا بشيءٍ من القلق والمسؤولية عمَّا حدث على الملعب». مضيفةً أنها توصَّلت منذ ذلك الحين إلى «عددٍ من الاستنتاجات المهمة».

وتابعت: «بعد شهورٍ طويلةٍ من العمل مع مدربي فيم فيسيت، اتَّخذت قرار السلوك في طريقٍ مختلفٍ». موجَّهةً الشكر له «على دعمه وخبرته وكل ما حققناه معًا» منذ أكتوبر 2024.