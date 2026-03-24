30 شاعر محاورة في قصر الحكم

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية فعالية السامر والمحاورة في قصر الحكم بساحة العدل داخل مدينة الرياض، التي انطلقت الأحد، وتستمر حتى 2 مايو المقبل.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز حضور الفنون الأدائية في الفضاءات الثقافية، وإحياء الموروث السعودي في مساحة يلتقي خلالها الجمهور بالممارسين المحليين، بما يُعد فرصة لدعم المواهب وإبراز الخبرات المتخصصة.

ويشهد الجمعة المقبل تقديم فن السامر من الـ 08:00 مساء حتى الـ 11:00، فيما يقدم فن المحاورة يوم السبت من كل أسبوع.

ويشارك في الفعالية أكثر من 60 مؤديًا لفن السامر، إلى جانب 30 شاعرًا في فن المحاورة، و35 مرددًا في صفوفها.

وشهدت الفعالية مشاركة العديد من شعراء المحاورة، منهم حبيب العازمي، ومصلح بن عياد، وتركي الميزاني، وسفر الدغيلبي، ومعتق العياضي.

وتتضمن الفعالية تقديم فن السامر، أحد الفنون الأدائية العريقة في السعودية، الذي يجمع بين الصوت العذب والأداء الجماعي، ويتميز شعره بمواضيعه العاطفية والوطنية.

كما تقدم الفعالية فن المحاورة المعروف بـ«القلطة» أو «الردية»، وهو فن يعتمد على مساجلة شعرية مرتجلة بين شاعرين أو أكثر في سياق تنافسي يبرز سرعة البديهة وجزالة اللغة.

وتشارك هيئة الأدب والنشر والترجمة، بالتعاون مع هيئة المسرح والفنون الأدائية، في الفعالية.